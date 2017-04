O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, concorda com a posição norte-americana de manter “todas as opções em aberto” no que respeita à Coreia do Norte.

“Devemos resolver de forma diplomática e pacífica, mas o diálogo sem resultados não tem nenhum sentido”, disse Abe, durante o encontro em Tóquio com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que está de visita ao Japão.

Já o número dois da Casa Branca sublinhou que “valoriza a situação complicada que vivem os japoneses perante as crescentes provocações” de Pyongyang, afirmando que o Governo dos EUA está “a 100%” com o Japão.

O vice-presidente norte-americano chegou hoje ao Japão vindo da Coreia do Sul, para uma visita oficial de dois dias, dominada pelos testes de armamento da Coreia do Norte. O último foi um lançamento falhado de um míssil no passado domingo.