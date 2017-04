Reunião sobre Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo

Dando continuidade a um empenho institucional e pessoal, o Presidente da República reuniu representantes do Ministério do Trabalho e Segurança Social, dos Municípios de Lisboa e do Porto, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, da Comunidade Vida e Paz, da Associação CASA – Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, da AEIPS – Associação para o Estudo e Integração Psicossocial, da Associação Solidária Uma Vida como a Arte, do GAS Porto – Grupo de Ação Social do Porto e da Pastoral Penitenciária da Igreja Católica.

Foi apresentada a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo 2017-2023, submetida a discussão pública e cuja aprovação pelo Governo se encontra iminente.

O Presidente da República sublinha a importância da Estratégia como documento de base, mas chama a atenção para a necessidade da rápida regulamentação, calendarização e definição de planos de ação concretos para que as ideias melhor cheguem ao terreno e se não frustre uma oportunidade única de resposta a um desígnio nacional, que pode e deve ser ouvido pela sociedade portuguesa.