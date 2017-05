Coreia do Norte é um “grande problema” que será “resolvido”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que a ameaça nuclear e as provocações da Coreia do Norte são um “grande problema” que será resolvido”.

No início de uma reunião com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e antes da cimeira do G7 na cidade italiana de Taormina, Trump disse aos jornalistas que a Coreia do Norte “é um grande problema, um problema do mundo” que “será resolvido em algum momento”.

Trump deixou assim em aberto a porta a uma acção militar na Coreia do Norte, mas disse preferir uma solução diplomática com Pyongyang, manifestando confiança na mediação do presidente chinês, Xi Jinping, para acalmar as tensões.

A ameaça norte-coreana é um dos temas em destaque na reunião do G7, que reúne a partir de hoje os líderes dos países mais industrializados do planeta.