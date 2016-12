Homem de 35 anos detido pela presumível prática do crime de incêndio

As chamas destruíram as ditas infraestruturas e o respetivo conteúdo, onde se inclui uma quantidade muito significativa de animais, que pereceram devido à ação do calor.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem pela presumível prática do crime de incêndio, que deflagrou em duas infraestruturas de suporte à atividade agrícola e pecuária.

