Rússia não expulsa diplomatas americanos

Na quinta-feira, o presidente norte-americano, Barack Obama, anunciou a expulsão de 35 agentes dos serviços de informações e o encerramento de duas delegações russas, em Nova Iorque e no Estado do Maryland, perto de Washington, consideradas como bases utilizadas por agentes secretos russos.

Sergei Lavrov, recorde-se, anunciara que “o Ministério dos Negócios Estrangeiros (…) propôs ao presidente russo declarar ‘persona non grata’ 31 diplomatas da embaixada dos Estados Unidos em Moscovo e quatro diplomatas do consulado geral norte-americano em São Petersburgo”.

Mesmo assim, a Rússia reserva-se “o direito de tomar medidas de retaliação” e “restaurará as relações russo-americanas à luz do que será a política do presidente norte-americano eleito Donald Trump”, precisou o presidente russo.

