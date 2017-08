Trump considerou de “muito perigoso” o estado das relações com a Rússia

O Presidente dos EUA, Donald Trump, considerou hoje de “muito perigoso” o estado actual das relações com a Rússia. As responsabilidades foram atribuídas ao Congresso, que aprovou o reforço das sanções económicas contra Moscovo.

“As nossas relações com a Rússia estão no mais baixo nível histórico e muito perigoso. Podem agradecer ao Congresso, essas mesmas pessoas que se mostram incapazes de aprovar uma reforma da Saúde”, divulgou Trump no Twitter.

Na quarta-feira, recorde-se, o Presidente dos EUA promulgou novas sanções contra Moscovo, aprovadas por uma esmagadora maioria de deputados norte-americanos, devido à alegada ingerência russa na eleição presidencial americana e o seu envolvimento no conflito na Ucrânia.

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, já advertira em diversas ocasiões que as relações entre as duas potências estão “no nível mais baixo desde o final da Guerra fia” e poderiam “ainda deteriorar-se”.

Na quarta-feira, Moscovo denunciou uma “declaração de guerra económica total contra a Rússia”. E ripostou na semana passada, ao anunciar uma redução drástica do pessoal diplomático norte-americano no seu território.