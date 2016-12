Capitalização da CGD será feita a 4 de Janeiro

Paulo Macedo, o novo presidente do Conselho de Administração da CGD é quem vai decidir o registo das imparidades e a concretizar as várias fases do aumento de capital.

A capitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai ser feita no dia 4 de Janeiro, avançou o semanário Expresso, assinalando que em causa está a conversão de 960 milhões de euros em capital e a entrada da Parcaixa para o balanço do banco público, medidas que vão permitir um encaixe de 500 milhões de euros. Segundo o jornal, o objectivo destas operações seria dar algum conforto aos rácios de capital da CGD, que parecem não estar em causa.

