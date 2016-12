Esposa é suspeita na morte de embaixador grego no Brasil

Amiridis, de 59 anos, foi visto pela última vez na segunda-feira à noite, em Nova Iguaçu, nos subúrbios do Rio de Janeiro, onde se encontrava para as celebrações de Ano Novo da praia de Copacabana.

A mulher de Amiridis foi considerada “suspeita” e a sua detenção pedida pelos investigadores à Justiça, avança a estação brasileira RJTV, da Globo. Sérgio Gomes Moreira Filho, polícia do exército da Unidade de Polícia Pacificadora, também prestou hoje declarações sobre o desaparecimento do embaixador.

A polícia brasileira confirmou que o corpo carbonizado encontrado num carro, no Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, pertence a Kyriakos Amiridis, o embaixador grego no Brasil, que estava desaparecido há três dias.

