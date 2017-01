Cerca de 20 toneladas de azeitona furtada foi apreendida

Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Aljustrel apreenderam, no passado dia 31 de dezembro, cerca de 20 toneladas de azeitona furtadas no monte do Corveiro – Ferreira do Alentejo.

Cinco das 20 toneladas de azeitona recuperadas encontravam-se já apanhadas carregadas e dispersas por três tratores tendo os suspeitos utilizado os respetivos veículos no furto. Um dos tractores acabaria por ficar atolado na herdade, numa zona de lamaçal, tendo os restantes dois sido localizados abandonados e vazios também nas imediações.

Diligências posteriores permitiram encontrar e recuperar, também no concelho de Ferreira do Alentejo, mais 15 toneladas de azeitona furtada.