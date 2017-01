Governo entrega gestão dos transportes públicos rodoviários a municípios do Porto

A passagem da gestão da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) do Governo para as Câmaras Municipais do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo, realiza-se hoje, numa cerimónia presidida pelo Primeiro-Ministro, António Costa, e conta com a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

A cerimónia de assinatura do Contrato de Gestão da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) entre o Governo, a Área Metropolitana do Porto e as Câmaras Municipais do Porto,Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo, tem lugar no Palácio da Bolsa, no Porto, pelas 17h30.

Concretiza-se, desta forma, um novo modelo de gestão do serviço público de transporte de passageiros no Porto, com vista à elevação dos atuais patamares de eficiência e sustentabilidade.

A gestão da STCP passa a ser assumida pelas Autarquias, entidades fundamentais na gestão de serviços públicos numa lógica de proximidade.