“OE 2017 e a Nova Tributação do Património” na Madeira

A PLMJ, em parceria com a Mendes Londral & Associados e a Grant Thorton, vai organizar uma conferência sobre o Orçamento do Estado para 2017 no Funchal, Madeira, no dia 11 de Janeiro (14:30/18:30h), no Castanheiro Boutique Hotel.

A conferência “OE 2017 e a Nova Tributação do Património” pretende criar um espaço de análise e debate sobre as principais alterações fiscais aprovadas plano orçamental do Estado para este ano de 2017.

Nuno Cunha Barnabé, Sócio e Coordenador de PLMJ Fiscal, Miguel C. Reis, Sócio de PLMJ Fiscal, e Priscila Santos, Associada Sénior de PLMJ Fiscal, irão falar sobre o “Sigilo Bancário e Troca de Informações”, “Tributação do Património” e “Justiça Tributária e Arbitragem”, respetivamente. Também irão participar na conferência o Diretor Regional da Autoridade Tributária e dos Assuntos Fiscais, o Managing Partner da Grant Thorton e o Dr. Roberto Mendes Londral, Sócio da Mendes Londral e Associados.