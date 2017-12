Apresentação do Projecto ‘Custódia do Território e ecoturismo na Macaronésia’

Shares

Tem lugar nesta terça-feira, dia 5, às 10 horas, a apresentação do Projeto ‘Custódia do Território e Ecoturismo na Macaronésia’.

O evento irá decorrer no Castanheiro Boutique Hotel, localizado na Rua do Castanheiro, no Funchal.

O Projeto ‘Custódia do Território e Ecoturismo na Macaronésia’ é desenvolvido no âmbito do Programa de Cooperação Territorial INTERREG V MAC (2014-2020) e tem parceiros a Reserva Mundial da Biosfera de La Palma, o Governo dos Açores (através da Direção Regional do Ambiente) e o Governo da Madeira (através do Instituto da Floresta e da Conservação do Ambiente, IP-RAM).