Fundo Ambiental disponibiliza 154 milhões de euros em 2017

O Fundo Ambiental vai disponibilizar 154 milhões de euros em 2017 para apoiar o investimento na área do ambiente e garantir o cumprimento dos objetivos assumidos a nível internacional em matéria de desenvolvimento sustentável e alterações climáticas.

Em nota do gabinete do Ministro do Ambiente, refere-se que «estão previstas verbas no valor de 47 milhões de euros» para o apoio a novos projetos, existindo cerca de 32 milhões de euros para projetos como o Plano Piloto da Peneda Gerês ou o novo sistema de bilhética do Andante (título para os transportes públicos da área Metropolitana do Porto).

A nota discrimina ainda que «o fundo prevê ainda cerca de 15 milhões de euros para financiar candidaturas em diferentes áreas, nomeadamente a aquisição de veículos elétricos pelos serviços ambientais municipais, o apoio à transição para uma economia circular ou a sensibilização ambiental».

O Fundo Ambiental, previsto no programa do Governo, «vem substituir o Fundo Português de Carbono, o Fundo de Intervenção Ambiental, o Fundo de Proteção dos Recurso Hídricos e o Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade».