Novo secretário regional prepara mudança de fundo para a saúde

O secretário regional da Saúde realizou a 1º reunião de coordenação entre a sua equipa do gabinete e os principais dirigentes da saúde, que entraram em funções no início desta semana. Assim, estiveram presentes o novo conselho de administração do SESARAM, o novo presidente do conselho diretivo do IASAÚDE e restantes membros reconduzidos nas funções, a nova diretora clínica e a diretora de enfermagem também reconduzida, bem como toda a equipa do gabinete de Pedro Ramos, constituída pelos seus adjuntos e assessores.

O tutelar da Saúde transmitiu a estratégia de trabalho e apontou as grandes prioridades da política de saúde. Pedro Ramos reforçou a comunicação como uma estratégia de proximidade aos utentes e aos profissionais e como ponto essencial da mudança de fundo que vai implementar na saúde.