O Município de Ourém, no âmbito do trabalho desenvolvido por parte da Divisão de Educação e Ação Social, promove o seminário Saúde Mental – Perspetivando a reabilitação e a reintegração na doença mental grave, que decorrerá no próximo dia 26 de janeiro, no Auditório do Edifício-Sede do Município.

O encontro pretende potenciar a articulação entre os técnicos e facilitar os canais de comunicação, para um mais eficiente encaminhamento dos utentes para a resposta mais ajustada e, em concomitância, iniciar um ciclo de seminários e workhops que permita a reflexão sobre as práticas e o conhecimento de novas ferramentas de intervenção nesta área.