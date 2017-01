Governo cumpriu valor global para as Unidades de Saúde Familiar

Tendo como meta a aposta no relançamento da reforma dos cuidados de saúde primários, fundamental para a promoção da sustentabilidade do Serviço Nacional Saúde (SNS), o Governo cumpriu o valor global para as Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo B definido na lei, totalizando 25 USF que iniciam atividade em 2016.

Assim, foi alcançada uma taxa de execução de 100% face ao objetivo traçado, tendo o número de USF modelo B alcançado um recorde em 2016 – em 2015 foram 15, em 2014 foram 12, e em 2013 foram 19.

O modelo B de USF é aquele em que equipas com maior amadurecimento e exigências de contratualização garantem maior disponibilidade para atingir níveis avançados de acesso para os utentes, elevado desempenho clínico e eficiência económica.

As 25 USF homologadas em 2016 distribuem-se por todas as Administrações Regionais de Saúde: 14 na ARS Norte, 4 na ARS Centro e 4 na ARS LVT, 1 na ARS Alentejo e 2 na ARS Algarve.

A transição destas 25 USF modelo B permite uma cobertura a mais de 10 mil cidadãos. No mesmo período, foram também criadas 30 novas USF modelo A, que passaram a cobrir mais de 50 mil utentes do que as Unidades de Cuidados de Saúde Primários que as antecederam.