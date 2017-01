Lisboa recebe EuroHockey Indoor Junior Championship – Men

Até 15 de janeiro, no Complexo Desportivo do Casal Vistoso, o EuroHockey Indoor Junior Championship – Men é uma iniciativa organizada pela Federação Portuguesa de Hóquei (FPH) e pela Federação Europeia de Hóquei (EHF), em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.

Jorge Máximo, Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, participou em 9 de janeiro na apresentação do EuroHockey Indoor Junior Championship – Men, evento organizado pela Federação Portuguesa de Hóquei (FPH) e pela Federação Europeia de Hóquei (EHF), em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.

Durante os três dias de competição, a capital portuguesa acolherá as oito melhores nações sub 21 da europa (Áustria, Polónia, Suíça, Bielorrússia, Rússia, Croácia, República Checa e Portugal), numa prova que colocará frente-a-frente aquele que é entendido como o mais promissor futuro do hóquei indoor europeu.

A modalidade desportiva praticada é o hóquei na variante sala, que tem atualmente como campeã nacional a equipa do Atlético Clube de Portugal.