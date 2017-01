Tomada de posse do Comandante de Viana do Castelo

A cerimónia de tomada de posse do novo comandante do Comando Territorial de Viana do Castelo, coronel Agostinho José Lopes da Cruz, irá decorrer na próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro, pelas 11h, nas instalações do Comando Territorial de Viana do Castelo, a qual será presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, tenente-general Manuel Mateus Costa da Silva Couto.

O Coronel Agostinho José Lopes da Cruz iniciou a sua carreira militar como Oficial Miliciano no Corpo de Tropas Paraquedistas, onde esteve colocado desde 23 de janeiro de 1983 até ao ingresso no Curso de Oficiais da Guarda Nacional Republicana, em 6 de janeiro de 1986.

Ao longo da sua carreira desempenhou sempre funções ligadas à atividade operacional e de Estado-Maior, designadamente: Comandante do Destacamento Territorial de Arcos de Valdevez; Oficial de Estado-Maior na área das Operações, no Comando-Geral da GNR; Comandante do Destacamento Territorial de Guimarães; Oficial de Informações e de Operações da Brigada Territorial n.º 4 – Porto; Chefe da Secção de Operações, Informações, Treino e Relações Públicas do Comando Territorial do Porto; Comandante do Comando Territorial de Aveiro e, em 19 de outubro de 2015, foi colocado no Comando Operacional, como diretor da Direção de Operações.

O Comando Territorial de Viana do Castelo está sediado na cidade de Viana do Castelo (Rua de Monserrate, 100) e é responsável pelo cumprimento da missão da GNR em todo o distrito.