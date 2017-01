Museu da Horta promove oficina temática

A Direção Regional da Cultura, através do Museu da Horta, promove, a 14 e 21 de janeiro, entre as 11h00 e as 12h30, na Casa Manuel de Arriaga, a realização de uma oficina intitulada “Vamos falar de?!?!”.

Esta oficina destina-se a crianças e jovens entre os 10 e os 15 anos e tem como objetivo desenvolver uma conversa, reflexão e espírito crítico sobre os grandes temas da atualidade em termos económicos, sociais e políticos, como o fenómeno das redes sociais, a Europa, o mundo e a globalização, entre outros.