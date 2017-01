Reunião de Política Geral e Juventude com Secretário dos Assuntos Parlamentares e Europeus

A 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude reúne lugar no próximo dia 24 de janeiro, pelas 15 horas, com a presença do Senhor Secretário dos Assuntos Parlamentares e Europeus, com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto único: Audição Parlamentar no âmbito dos Requerimentos intitulados “Com vista à definição do papel da Região Autónoma da Madeira nas relações entre a República Portuguesa e a República Bolivariana da Venezuela” e “Sobre as relações institucionais e acordos entre a Região Autónoma da Madeira e a República Bolivariana da Venezuela”, ambos da autoria do PCP.