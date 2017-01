Miguel Guimarães é o novo bastonário da Ordem dos Médicos

Miguel Guimarães venceu as eleições para bastonário da Ordem dos Médicos (OM) com 73,75% dos votos, seguido de Álvaro Beleza (13,20%), Jorge Torgal (6,24%) e João França Gouveia (3,83%). O novo responsável da OM venceu o sufrágio com 10.830 votos, o que dispensa uma segunda volta destas eleições.

Dos 50680 médicos inscritos, votaram 14.685 clínicos, o que representa uma participação de 29% dos médicos. O Norte foi mais participativo, com 34,3% dos médicos inscritos a votarem.

Miguel Guimarães, especialista em urologia, é actualmente presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.