SPM debate “A Madeira e o Reino: visões recíprocas”

“A Madeira e o Reino: visões recíprocas” é o título da conferência que se vai realizar no dia 27 de janeiro, pelas 17 horas, na sede do SPM, proferida pela nossa colega Cristina Trindade.

Cristina Trindade abordará a forma como o Reino foi vendo a Madeira, ao longo dos tempos, com base nas opiniões que se encontram expressas em documentos com origem em governadores, corregedores e bispos, os mais altos representantes dos poderes centrais na Ilha; mas também numa série de comportamentos que os madeirenses iam assumindo perante o poder do Reino, normalmente entendido como altivo, abusivo e ignorante da realidade do arquipélago.

A abordagem deste tema, para além de nos levar a melhor conhecer o passado, poderá proporcionar, no debate, a compreender certas “visões recíprocas” que ainda se manifestam nos nossos dias.

Cristina Trindade alia ao rigor científico da investigação histórica um grande sentido de humor, o que torna as suas intervenções enriquecedoras e aliciantes para os participantes.