2ª edição do Prémio BPI Solidário para combater a pobreza e a exclusão social

Estão abertas as candidaturas à 2ª Edição do Prémio BPI Solidário, que conta com um valor mínimo de 500 mil euros para apoiar projectos que promovem a melhoria das condições de vida de pessoas que se encontram em situação de pobreza e exclusão social.

Com 335 candidaturas, a 1ª edição do BPI Solidário premiou 15 instituições de norte a sul do país com um donativo total de 700 mil euros. As instituições privadas sem fins lucrativos, com sede em Portugal, poderão apresentar projectos sólidos e inovadores, até 19 de fevereiro. As candidaturas serão avaliadas pela sua qualidade técnica e sustentabilidade. O regulamento, o formulário e os diversos elementos informativos de apoio às candidaturas do Prémio BPI Solidário estão disponíveis em www.bancobpi.pt.

No âmbito da sua política de responsabilidade social, o BPI lançará a 31 de março a 5ª edição do BPI Seniores e a 30 de Junho a 8ª edição do BPI Capacitar. Cada entidade só se poderá candidatar a um dos Prémios BPI.