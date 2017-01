«Conversas com Barriguinhas» ajudam pais na gravidez

As Conversas com Barriguinhas vão estar na Madeira nesta quarta-feira, dia 25, às 18:30H, no Hotel Alto Lido do Funchal.

No encontro será debatido o tema da Criopreservação de Células Estaminais do Sangue e do Tecido do Cordão Umbilical, que a Dr.ª Cláudia Rodrigues, da Crioestaminal, apresentará. Além deste tema central, a sessão abordará ainda outros assuntos relevantes para os pais.

Esta é uma iniciativa de âmbito nacional que junta parceiros e especialistas em saúde materna para levar às famílias o esclarecimento acerca de temas importantes e diversificados como a amamentação, a alimentação na gravidez, a sexualidade, a criopreservação, os cuidados com o bebé e com os pais e as situações de risco, além de deixar alguns conselhos práticos sobre as várias fases do período de gestação.

Desde 2009 a percorrer Portugal, as Conversas com Barriguinhas são cada vez mais reconhecidas como sessões de informação pré e pós parto úteis aos mais de 5 mil pais que já nelas participaram. Com mais de 700 encontros previstos para 2017, este será um ano de enorme dinamismo e de crescimento da iniciativa, em que a promoção do bem-estar e a informação às famílias se manterão a principal prioridade