6 hotéis PortoBay no TOP25

Um dos reconhecimentos mais ambicionados pela hotelaria internacional é o poder integrar as exigentes listas “Travellers’ Choice”, elaborada anualmente pelo maior auditor de viagens mundial: o TripAdvisor.

Na lista de prémios anunciada agora para 2017, seis hotéis do Grupo PortoBay integram as exclusivas listas dos melhores hotéis do mundo.

O hotel The Cliff Bay, na ilha da Madeira, foi listado no TOP25 Melhores Hotéis da Europa nas categorias Luxo e Romance. Integra ainda o TOP25 Portugal na categoria Best Service e o TOP 25 dos Melhores Hotéis de Portugal. Nesta lista consta também o recente hotel PortoBay Liberdade, em Lisboa, estreando-se pela primeira vez com um Travellers’ Choice do TripAdvisor.

Os hotéis Porto Santa Maria e Porto Mare integram o TOP25 Portugal na categoria Romance, o PortoBay Serra Golf integra a lista do TOP25 Small Hotels e o L’Hotel PortoBay São Paulo está no TOP25 dos Hotéis de Luxo do Brasil.

O grupo PortoBay é uma presença habitual dos rankings que distinguem a melhor hotelaria. Ainda esta semana, também a Booking.com atribuiu 11 Guest Review Awards aos hotéis PortoBay, que na sua maioria têm pontuações superiores a 9 (em 10).

Foram cerca de 80 os prémios e certificações atribuídas aos hotéis do grupo durante o ano de 2016, fazendo com que PortoBay Hotels & Resorts seja o grupo hotel português mais premiado internacionalmente. Estes galardões vêm dos vários players do mercado, quer operadores turísticos – como a TUI, a Thomas Cook, quer de operadores turísticos online – como a Expedia e a Booking, quer dos maiores auditores de viagens mundiais – como o TripAdvisor e HolidayCheck.

PortoBay Hotels & Resorts

PortoBay opera atualmente com 12 unidades hoteleiras: 9 em Portugal (6 na ilha da Madeira, 2 em Lisboa e 1 no Algarve) e 3 unidades no Brasil (Rio de Janeiro, Búzios e São Paulo) nos segmentos de 4 e 5 estrelas. Todos os hotéis são diferentes em termos de conceito, mas semelhantes na qualidade, com a garantia da marca PortoBay.