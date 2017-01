Associações de produtores de gado recebem sementes

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, esteve na Calheta onde entregou várias sementeiras a presidentes de associações de gado. O objetivo passa por recuperar as zonas de pastagem que foram perdidas devido aos incêndios do passado Verão.

Na ocasião, Humberto Vasconcelos mostrou “total apoio” aos produtores de gado. “Existe, por parte do Governo Regiona, grande abertura para esta importante classe do sector pecuário”, garantiu o responsável pela tutela que se fez acompanhar pelo presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

O instituto irá igualmente ajudar vários produtores, nomeadamente através da entrega de arame para que as zonas de pasto possam ficar delimitadas garantindo a segurança dos animais.