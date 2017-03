Recinto da Feira Agropecuária terá melhores condições

Está em curso a revitalização do espaço onde decorre a Feira Agropecuária do Porto Moniz. Trata-se de um trabalho da responsabilidade da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, que começou há um ano com a recuperação de vários stands que necessitavam de reparação urgente.

Ao que tudo indica, este ano o certame terá mais novidades uma vez que as máquinas voltaram ao espaço da feira.

Segundo conseguimos apurar, a secretaria liderada por Humberto Vasconcelos pretende a total recuperação daquele espaço para que os expositores possam expor os seus produtos com mais dignidade e segurança. Após a revitalização de vários stands numa primeira fase, actualmente a intervenção, prevê, acima de tudo um melhoramento substancial ao nível do pavimento e do escoamento de águas.

Para Humberto Vasconcelos “esta intervenção é de capital importância”, pois é naquele local onde se realiza um dos mais antigos certames da Região. “Com a recuperação do espaço estamos a cumprir com o que está plasmado no programa de governo. Por outro lado sempre quisemos dar uma nova dinâmica à pecuária na nossa região. Isso está a ser feito não só pela recuperação deste espaço, mas também pelos nossos técnicos no terreno e com a recuperação da Estação Zootécnica”, disse o secretário regional de Agricultura e Pescas.

Normalmente realizada em julho, a feira Agropecuária agrega o melhor que se faz na agricultura regional onde a pecuária ganha também especial destaque.

Além da exposição de vários produtos regionais, meios e técnicas de produção, esta plataforma permite também aos expositores a captação de novos clientes e mercados.