George Michael será enterrado no Cemitério de Highgate

George Michael, que morreu aos 53 anos no dia de Natal (25.12.16), de causas naturais, vai ser enterrado no Cemitério de Highgate, em Londres, perto do local onde a mãe, Lesley, foi enterrada há 20 anos.

Não foram ainda revelados quaisquer detalhes da cerimónia mas crê-se que esta será realizada no Dia da Mãe, celebrado a 26.03.17.

Segundo o jornal Mirror: “George levava muito a sério o Dia da Mãe. Amava-a tanto e passava muito tempo a falar com a mãe no cemitério. O cemitério tem um lugar especial no seu coração”.