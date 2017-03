“Alojamento Local – Negócio e Fiscalidade” em debate

O Instituto do Conhecimento Abreu Advogados promove amanhã, dia 14 de Março, às 14h00, o seminário “Alojamento Local – Negócio e Fiscalidade”, que irá ter lugar na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. A iniciativa contará com a participação de Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia, que abordará os principais desafios e oportunidades nesta área.

O Seminário dedicado ao Alojamento Local conta com um painel de oradores diversificado, representantes de várias instituições públicas e privadas e especialistas de reconhecido mérito, que serão protagonistas de um debate prático sobre, entre outras matérias, a disciplina legal, o tratamento fiscal, os modelos de negócios para a exploração da actividade, o impacto da reabilitação urbana no sector do turismo e as dinâmicas de mercado.

O evento tem como objetivo analisar as principais questões jurídicas e económicas que o novo regime do alojamento local suscita, apoiando nesta matéria os profissionais do sector e novos empresários do ramo. Será realizado em parceria com a Confidencial Imobiliário, a Essentia, a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e a Invest Lisboa.