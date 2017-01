MSC Cruzeiros cresceu 14,8% em 2016

A MSC Cruzeiros terminou o ano de 2016 com um total de 20.542 passageiros, um número superior ao do ano anterior, com 17.894 passageiros, o que corresponde a um aumento de 14,8% face ao ano de 2015. Segundo o MSC Market Intelligence Cruise Monitor, a quota de mercado da companhia em Portugal teve assim um aumento de 1,2%, atingindo deste modo cerca de 41% no mercado português.

Destinos como Cuba e as típicas Caraíbas ou as novidades nos itinerários para o Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas, são cada vez mais procurados pelo seu clima e exotismo, potenciando um crescimento da MSC Cruzeiros, que se verifica cada vez maior também no Inverno. Os itinerários mais procurados pelos portugueses, à semelhança do ano passado, continuam a ser os do Mediterrâneo (cerca de 40% do total dos passageiros) e o Norte da Europa (cerca de 32% do total dos passageiros), sendo os cruzeiros com saídas e chegadas a Barcelona, Veneza, Kiel ou Copenhaga os mais vendidos. Além disso, as saídas e chegadas ao porto de Lisboa (cerca de 20% do total dos passageiros) continuam a ser uma grande aposta da companhia, que apresentou em 2016 uma operação com saída e chegada a Lisboa entre Outubro e Novembro, a bordo do MSC Splendida, pela primeira vez com um navio da classe Fantasia a realizar este itinerário.

“Como parte do grupo internacional MSC, a MSC Cruzeiros em Portugal – única com escritório próprio aberto no mercado português – é anualmente auditada por uma das principais ‘big4’ – a KPMG. Assim, é com grande satisfação que nos últimos anos alcançámos o maior número de portugueses que alguma vez já viajaram com uma companhia de cruzeiros. 2016 foi, novamente, um ano extremamente positivo para a MSC Cruzeiros a todos os níveis. Atingimos todos os objetivos previstos para este ano, somos líderes de mercado pelo quarto ano consecutivo em Portugal e continuamos a inovar seja em novos destinos, como o oásis de praia exclusivo de Sir Bani Yas, ou o lançamento com dois anos de antecedência do primeiro MSC World Cruise que terá início em Janeiro de 2019; em novas parcerias, como o caso da Jean Luis David e outras que serão em breve reveladas, ao mesmo tempo que consolidamos as já existentes como a Lego, a Chicco ou o Cirque du Soleil”, salienta Eduardo Cabrita, Director Geral da MSC Cruzeiros em Portugal.