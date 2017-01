Grupo MonteVerde atuou no AIDA

O Grupo de Folclore MonteVerde fez ontem, dia 26, a sua segunda actuação abordo dos navios de cruzeiro da companhia AIDA. “É para o nosso Grupo uma enorme honra ser escolhidos para representar a Madeira, a sua cultura e etnografia neste prestigiado palco e por uma companhia náutica que tanto significa para a Madeira enquanto destino turístico e para a sua economia.

Tal como na primeira actuação que o grupo realizou a bordo do navio, no dia 1 de Dezembro de 2017, “a actuação foi um enorme sucesso e levou ao rubro os milhares de espectadores”. Para o director de Teatro do navio as actuações do Grupo de Folclore MonteVerde foram “das melhores actuações que já passaram pelo teatro do navio e das actuações que melhor aceitação do público tiveram”.