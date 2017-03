Grupo de Folclore MonteVerde festeja XV aniversário

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, recebeu, nos Paços do Concelho, a Direção do Grupo de Folclore MonteVerde, por ocasião do seu 15º aniversário.

Esta foi uma oportunidade do Município “manifestar todo o seu apreço pela briosa ação” do grupo na promoção do Funchal e da Madeira, através da perpetuação das tradições regionais e da sua divulgação pelo mundo, assumindo uma reputação reconhecida cá dentro e lá fora, especialmente junto das comunidades emigrantes madeirenses.

Idalina Perestrelo ressalvou o papel do MonteVerde em termos culturais e turísticos, duas áreas sobre as quais o atual Executivo camarário tem-se debruçado bastante, agradecendo o seu legado e fazendo votos das maiores felicidades futuras. A ocasião valeu ainda a inauguração de uma exposição alusiva ao grupo no átrio da Câmara e a habitual troca de lembranças com a edilidade.