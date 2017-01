O Presidente da Assembleia recebe, no dia 1 de fevereiro, pelas 11h, em audiência de cumprimentos o Bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo.

Mais tarde, pelas 18h, o Presidente da Assembleia assiste à Cerimónia de Tomada de Posse dos membros eleitos para os órgãos do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados e do Conselho de Deontologia da Madeira, que terá lugar no Palácio da Justiça do Funchal.