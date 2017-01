Tranquilidade lança campanha digital

A Tranquilidade lançou em diversos meios a sua primeira campanha digital do ano, com vista à dinamização de vendas de novos seguros Auto, Saúde e Vida. Toda a comunicação está a ser efetuada através de anúncios online, pesquisas Google, email marketing e suportada no micro site desenvolvido especificamente para esta ação.

Com o mote “Sempre Tranquilo”, a campanha apresenta uma imagem jovem e diferenciadora, e uma linguagem atual e emocional representada por emojis alusivos às diversas situações onde é fundamental uma solução de proteção.

“Esta nova campanha destaca a simplicidade, inovação e profissionalismo da oferta da Tranquilidade para o segmento de particulares, que visa dar resposta a todas as especificidades e necessidades dos seus clientes, sempre com o aconselhamento de mediadores profissionais”, destaca em comunicado a seguradora.