Polícia Judiciária efetua detenção por crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou e deteve um homem, com 31 anos de idade, indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência.

A vítima, é uma jovem de 26 anos, familiar próxima do detido, com notório défice cognitivo.

Os factos terão ocorrido durante os últimos cinco anos, no distrito de Lisboa, sempre que a vitima ia passar os fins-de semana a casa, já que se encontra institucionalizada.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência e proibição de contactos com a vítima.