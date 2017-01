Reunião da Comissão Permanente de Política Geral e Juventude

A 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude reúne hoje, pelas 14 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos: Emissão de parecer, por solicitação da Assembleia da República, sobre o “Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2017 – Realizar uma Europa que protege, capacita e defende” [COM (2016) 710]; Primeira apreciação do projeto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do PSD, intitulado “Oitava alteração ao Decreto Legislativo Regional no 24/89/M, de 7 de setembro, que estabelece a Estrutura Orgânica da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira”.