Tempestade Doris a caminho do Continente

O alerta vermelho mantém-se em sete distritos em Portugal Continental devido ao vento forte e à ondulação com a previsão de ondas de 14 a 20 metros. As entidades estão em alerta e deixaram aviso à população para que tome as devidas precauções, assim como as embarcações que estão avisadas sobre os eventuais perigos que a tempestade possa causar. O agravamento das condições atmosféricas está previsto para o final da tarde desta quinta-feira, com o pico da maré por volta das 18:30 horas.