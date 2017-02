Detenção pela prática dos crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores na forma agravada

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve um homem pela presumível prática dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças.

O detido criou na rede social Facebook, a partir do ano de 2014, vários perfis falsos com a finalidade de se relacionar com menores de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, com quem mantinha conversas de natureza obscena e a quem solicitava fotografias de teor pornográfico.

O detido, de 52 anos de idade, motorista, irá ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório de arguido detido e eventual aplicação de medidas de coação.