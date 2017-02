Entrega Prémios L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa presidiu à cerimónia de entrega das Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência, onde foram premiadas as cientistas Ana Rita Marques, Maria Inês Almeida, Isabel Veiga e Patrícia Baptista.

Após ter entregado, com a Dra. Maria Cavaco Silva, as Medalhas de Honra às cientistas vencedoras, o Presidente da República usou da palavra.

No início da cerimónia, que decorreu no auditório José Mariano Gago, no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, Inês Caldeira, Country Manager da L’Oréal Portugal, deu as boas-vindas a que se seguiu uma apresentação em vídeo da iniciativa Mulheres na Ciência e dos quatro projetos este ano distinguidos pelo júri.

Na cerimónia estiveram presentes a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, a Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, e a Presidente do Pavilhão do Conhecimento e Ciência Viva, Rosalia Vargas.