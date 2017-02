Mundo Cão regressam com “Paixão Malsã”

Os Mundo Cão estão oficialmente de regresso em 2017, aos palcos e aos discos, agora com este primeiro tema de avanço “Paixão Malsã”. Trata-se de uma primeira amostra do próximo álbum que será editado no decorrer deste ano e cujo mote será a vadiagem e a libertinagem.

Em “Paixão Malsã”, enfatiza-se o regresso à utilização da electrónica (muito utilizada no primeiro disco da banda) como meio de composição, um regresso a uma origem que lhes é muito grata: a electrónica, os sintetizadores, as caixas de ritmo, as programações.