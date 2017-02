Rent-a-cars são os maiores compradores de veículos automóveis em Portugal

As empresas associadas da ARAC – Associação dos Indústrias de Aluguer de Automóveis sem Condutor, adquiriram no mês de janeiro um total de 1.645 veículos face a 1.485 viaturas adquiridas em período homólogo do ano anterior, o que revela um crescimento de 11%. O rent-a-car continua a afirmar-se de forma clara como o maior comprador de veículos automóveis em Portugal, registando no mês de janeiro a aquisição de 1.444 veículos ligeiros de passageiros e 201 veículos ligeiros de mercadorias.

Na composição das aquisições referidas, prevalecem (à semelhança do mercado nacional de um modo geral) os segmentos B e C representaram a maioria das aquisições efectuadas pelas empresas de rent-a-car, embora se comece a assistir a um crescimento do segmento A, devido ao aumento da procura deste tipo de veículos pela clientela turística.

O crescimento das frotas das empresas de rent-a-car, segundo aponta a associação, deve-se sobretudo “ao actual sucesso do Turismo em Portugal, pois o número de visitantes do nosso país não tem deixado de aumentar de forma significativa nos últimos quatrp anos, tendo sido 2016 o melhor ano de sempre do turismo português tendo em conta o número de turistas que visitaram o nosso país”.

Registe-se que, o Turismo é actualmente o maior mercado das empresas de rent-a-car representando cerca de 60% do seu volume de negócios.