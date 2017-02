MadeiraShopping oferece equipamentos no valor de 12 mil euros aos Bombeiros

A Exposição de Homenagem e Agradecimento aos Bombeiros no MadeiraShopping já inaugurou. Esta, que surgiu no âmbito dos incêndios ocorridos em Agosto de 2016, teve início na passada sexta-feira e o momento foi marcado pela oferta de um donativo no valor de 12 mil euros, em materiais e equipamentos de proteção individual, às duas corporações de Bombeiros da área do Funchal: os Bombeiros Municipais do Funchal e os Bombeiros Voluntários da Madeira.

A inauguração contou com a presença da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Drª Rubina Leal, do Vereador Câmara Municipal do Funchal, Dr. Domingos Rodrigues, do Comandante Bombeiros Voluntários da Madeira, do Comandante Bombeiros Municipais do Funchal e ainda do Diretor do Centro Comercial, Dr. Alberto Pereira.

Na sequência dos incêndios do passado mês de Agosto, que afetaram várias zonas do Funchal, os Bombeiros sofreram um desgaste nos materiais e equipamentos das corporações envolvidas no combate aos incêndios. Para agradecer o trabalho destes heróis, o MadeiraShopping decidiu atribuir um donativo, adquirindo materiais de proteção individual como máscaras, botas, calças, lanternas, luvas, entre muitos outros equipamentos.

Para além deste donativo, o Madeirashopping faz uma homenagem a todos os bombeiros, com a realização de uma exposição de fotografias e vídeo que retrata este momento difícil na história da ilha da Madeira, e que pode ser visitada no piso 0 até dia 19 de fevereiro.

“A preferência dos madeirenses pelo MadeiraShopping permite-nos contribuir para a reposição de material às corporações dos Bombeiros Municipais do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses”.