Fiscalizadas 12 embarcações de pesca da lampreia e do sável no Mondego

O Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz desenvolveu durante a manhã de ontem, dia 14 de fevereiro, uma operação de fiscalização dirigida a embarcações de pesca dedicadas à apanha de lampreia e do sável, com redes de tresmalho de deriva, no rio Mondego.

Como resultado desta operação foram fiscalizadas 12 embarcações de pesca local, estando uma em presumível infração por o Rol de Tripulação e o Certificado de Lotação não estarem em conformidade com a lei, tendo sido levantado o respetivo auto de contraordenação.

A pesca da lampreia, sável e savelha no rio Mondego, obedece a períodos de defeso onde é proibido pescar estas espécies. Por força do Despacho n.º 42/2017, de 02 de janeiro, do Ministério do Mar, os períodos de defeso no rio Mondego são os seguintes:

– Para a pesca da lampreia – de 15 a 19 de março e de 21 abril a 31 de dezembro;

– Para a pesca do sável e savelha – de 1 a 31 janeiro e de 15 de março a 31 de dezembro.