Centros de Atividades Ocupacionais no concelho da Ribeira Grande com mais vagas

O Governo dos Açores vai investir 1,2 milhões de euros na construção de um novo Centro de Atividades Ocupacionais na freguesia da Maia, duplicando, assim, o número de vagas existentes atualmente no concelho da Ribeira Grande. A Secretária Regional da Solidariedade Social destacou, na cerimónia de lançamento da primeira pedra do novo equipamento, a “crença do Executivo açoriano de que a qualidade e a segurança das respostas sociais para o público com necessidades especiais constituem um passo fundamental para a promoção de uma sociedade justa, desenvolvida e inclusiva”.

“Esta é uma ideia há muito defendida pelo Governo dos Açores e que tem vindo a ser concretizada, estando previsto o contínuo alargamento das respostas disponíveis, nomeadamente ao nível das atividades ocupacionais e das estruturas residenciais”, frisou Andreia Cardoso.

O futuro Centro de Atividades Ocupacionais vai ter capacidade para 40 utentes e será gerido pela Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia.

Na sua intervenção, Andreia Cardoso salientou ainda o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao nível da “adaptação da rede de Centros de Atividades de Tempos Livres da Região, dotando-os de todas as condições necessárias para acolher crianças com deficiência”.

“Numa Região tão diversa e tão abrangente como a nossa, queremos cimentar o entendimento comum de que a coesão só é possível através da proteção social adequada e, acima de tudo, inclusiva”, afirmou.

A obra agora iniciada tem um prazo previsto de conclusão de cerca de 12 meses, estando a sua entrada em funcionamento prevista para o primeiro semestre de 2018.