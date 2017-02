CEDEMA comemora 35 anos de existência

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou, em Odivelas, o Lar “O Telhadinho” da CEDEMA – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos, tendo depois almoçado com deficientes adultos no Projeto “Cozinha com Todos”.

O almoço foi confecionado e servido pelos utentes, no âmbito do Projeto/Programa “Cozinha para Todos”, que procura o desenvolvimento de competências de confeção e serviço de refeições para os deficientes com mais autonomia.

Antes, o Presidente da República visitou as instalações do lar, nomeadamente a sala de convívio, o refeitório, a cozinha, as diversas salas de atividades (pintura, atividades ocupacionais e estimulação sensorial – snoezelen) e as residências autónomas.

Durante a visita o Presidente foi acompanhado pela Presidente da CEDEMA, Maria Antónia Machado, pelo Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, pela Diretora Técnica da CEDEMA, Marisa Correia, pela Diretora-geral da CEDEMA, Sónia Oliveira e pelos utentes do Lar.

A CEDEMA, que no próximo dia 16 de fevereiro comemora 35 anos de existência, é uma IPSS que apoia as famílias e os deficientes mentais adultos (a partir dos 16 anos), com um lar residencial para 24 pessoas e apartamentos autónomos para 10 pessoas (“O Telhadinho”) e ainda dois Centros de Atividades Ocupacionais.