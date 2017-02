Fátima espera multidão na visita do Papa

O reitor do santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, espera uma multidão de peregrinos na visita a Fátima do papa Francisco, a 12 e 13 de Maio, para a comemoração do Centenário das Aparições.

“Desta vez a visita centra-se única e exclusivamente em Fátima, por isso é expectável que a pressão e a afluência a Fátima seja particularmente significativa e seja muito maior”, frisou Carlos Cabecinhas em conferência de imprensa.

O reitor não adiantou pormenores sobre o programa da visita, que será divulgado pelo Vaticano em Março, mas revelou que, “nas linhas fundamentais” não deverá divergir muito do programa habitual da peregrinação de Maio à Cova da Iria.

A deslocação do papa Francisco a Fátima para estar presente no Centenário das Aparições resultou de um convite da Conferência Episcopal Portuguesa e da Presidência da República.