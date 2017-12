Papa alerta para a descaracterização do Natal

Shares

O papa Francisco alertou hoje para a descaracterização do Natal por parte de uma sociedade que se baseia “num falso respeito” que “elimina” a referência ao nascimento de Jesus.

“Actualmente, estamos a assistir a uma espécie de `desnaturalização` do Natal. Em nome de um falso respeito (…) eliminando a referência ao nascimento de Jesus”, disse o papa Francisco num encontro com fiéis de língua espanhola na Cidade do Vaticano. “Sem Jesus não há Natal. E, se no centro está Ele (Jesus), tudo à volta: as luzes, os sons, as múltiplas tradições locais e as comidas típicas contribuem para criar um ambiente de festa.”