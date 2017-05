O dia 13 vivido com intensidade pelos fiéis

A cerimónia no Santuário de Fátima culmina neste sábado, dia 13, com a canonização dos pastorinhos por parte do Papa Francisco. No dia 13, a manhã começa com a celebração do terço na Capelinha das Aparições, momento em que o Papa Francisco ainda não estará presente. Durante essa celebração, Francisco estará na Basílica de Nossa Senhora do Rosário a visitar os túmulos dos pastorinhos, juntando-se à celebração no recinto, a partir das 10 horas.

No final desta missa, que encerra a peregrinação a Fátima, o líder da Igreja Católica seguirá de novo para a Base Aérea de Monte Real . O Papa Francisco irá de automóvel diretamente entre Fátima e Monte Real.