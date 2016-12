BROAS DE MAÇÃ (Camacha)

Ingredientes:

1 kg de maçã

1 kg de batata-doce assada e amassada

6 gemas de ovo

2 limões (raspa)

500 g de açúcar

250 g de farinha

Preparação:

Leve o açúcar ao lume até formar ponto de espadana. Quando estiver pronto, adicione a farinha, a raspa de limão e a batata-doce. Retire do lume e adicione as gemas bem batidas. Leve novamente ao lume, a ferver até fazer estrada no fundo do tacho.

Adicione as maçãs, cortadas miudinhas. Coloque toda esta massa num alguidar de barro, até ao dia seguinte.

Tenda as broas, num tabuleiro untado com manteiga e farinha, pincele com as gemas e leve ao forno a alourar.