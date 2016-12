Coimbra atribui mais de 620 mil euros às associações desportivas do concelho

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), Manuel Machado, assinou contratos programa de desenvolvimento desportivo com 42 associações. Dos 54 contratos previstos, ficaram 11 por assinar, por impossibilidade de comparência dos representantes, e um foi assinado antes da sessão de hoje. Além dos contratos de apoio financeiro, foram também assinados contratos programa de utilização regular de infraestruturas desportivas municipais com 7 associações do concelho (neste caso, ficaram três por assinar).

Os primeiros contratos totalizam uma verba de 400 mil euros, aprovada pelo executivo municipal no passado dia 7 de novembro, depois de apreciadas as candidaturas apresentadas pelas associações desportivas, referentes à época 2015/2016. Já os segundos correspondem a uma verba superior a 220 mil euros que diz respeito a isenção de taxas, ou seja, um valor que a autarquia deixa de receber pela cedência dos espaços.

“O trabalho realizado este ano foi muito meritório. Vocês ajudaram a dignificar o nosso nome, o nome da nossa cidade”, afirmou Manuel Machado, na cerimónia de assinatura dos contratos programa, que contou também com a presença do vereador do Desporto da CMC, Carlos Cidade, e com os representantes das associações beneficiárias.

Com o intuito de promover o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos seus munícipes, a CMC aposta numa política desportiva de apoio às coletividades, para que estas possam disponibilizar à população os melhores espaços de lazer e infraestruturas desportivas, oferecer as melhores condições para a prática desportiva e, ainda, aumentar o número de praticantes, quer no desporto informal, quer no federado.